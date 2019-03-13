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15:10   13 Марта 2019
Весь мир

Греция приостановила полеты Boeing 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии

Греция приостановила полеты Boeing 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии

Греция официально приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 и 9 в аэропорты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя Управления гражданской авиации по авиаперевозкам страны Христоса Папагеоргиу. Решение принято из-за падения самолета данного типа в Эфиопии в воскресенье, 10 марта.

«Управление гражданской авиации Греции соблюдает европейское законодательство», — отметил глава службы авиаперевозок.

Ранее аналогичное решение приняли Таиланд, Австралия, Оман, Великобритания, Турция и ряд других стран. Россия, США и Канада отказались от приостановки полетов Boeing 737 MAX 8 и 9.

Греция приостановила полеты Boeing 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии

В воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось 157 человек, упал в Эфиопии. Никто из членов экипажа и пассажиров при крушении не выжил.

За последние полгода данная модель Boeing терпит катастрофу во второй раз. В конце октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в Яванское море. На борту на момент трагедии находились 189 человек, никто из них не выжил.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #греция #эфиопия #boeing 737 max

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