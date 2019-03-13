Экс-глава РЖД Якунин отсудил у «Новой газеты» 40 тысяч рублей

«Новая газета» выплатит 40 тысяч рублей бывшему руководителю РЖД Владимиру Якунину по иску о защите деловой репутации. Такое решение вынес Басманный суд Москвы в среду, 13 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Уточняется, что суд взыскал в пользу экс-главы РЖД компенсацию морального вреда с газеты в 30 тысяч рублей, с автора статьи А.И. Сухотина —10 тысяч.

Кроме того, суд постановил удалить опубликованные в издании сведения и написать опровержение. Напомним, Янин в иске требовал взыскать с издания и журналистов пять миллионов рублей за две статьи. По одной из статье он заключил мировое решение 8 февраля.

Во второй статье от 4 октября говорилось о том, что Якунин якобы нелегально обогатился за счет бюджета, который выделили на проведение Олимпиады в Сочи, а также что его отставка связана с делом полковника Захарченко. Экс-руководитель РЖД требовал два миллиона от «Новой газеты». От журналистов А.И. Сухотина и И.М. Муртазина — один миллион и два миллиона соответственно.

Якунин утверждал, что в статьях издания содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер. Ранее представитель Якунина Григорий Левченко сообщал, что все выигранные в суде деньги пойдут на детские благотворительные проекты.