Ряды Юнармии пополнились 25 подмосковными школьниками

Торжественная церемония посвящения 25 учеников Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы Одинцовского района Московской области в ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «Юнармия» прошла в среду в Центральном музее ВС России.

Об этом на своем сайте сообщает Министерство обороны России. При этом отмечается, что перед началом церемонии с ребятами пообщался инициатор создания данного юнармейского отряда генерал-майор Сергей Паршин – глава 9-го Управления Минобороны России. Сам Паршин в детские годы учился в Мало-Вяземской средней школе. Он уделяет пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения – создал в своей старой школе юнармейский отряд «Снайпер», а также за два месяца текущего года еще два юнармейских отряда были созданы в местах дислокации подчиненных ему воинских частей. Юнармейцы активно участвуют в спортивных и культурных мероприятиях, занимая призовые места в ходе военно-патриотических игр, а также оказывают помощь ветеранам.

«Вы – юнармейцы, лучшие представители нашей молодежи, которые имеют активную жизненную позицию, являются для всех остальных примером в учебе, спорте и других делах, - сказал Сергей Паршин, обращаясь к ребятам, добавив также - это замечательно, что у нас есть такое движение и мы имеем честь его поддерживать, приветствовать в наших славных городах России».

После его обращения началась церемония, в ходе которой школьники принесли торжественную клятву и командир отряда принял из рук Сергея Паршина юнармейский флаг. Почетные гости церемонии по традиции вручили новоиспеченным юнармейцам нагрудные знаки, а также тепло поздравили их.

Также по традиции, ребята получили в подарок от Командования 9-го Управления Минобороны РФ и Совета Ветеранов игровые мячи.

После того, как торжественная часть церемонии завершилась, руководство Центрального музея Российских вооруженных сил организовало юнармейцам интересную экскурсию.

Напомним: инициатива создания всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Движение было создано в 2016 году и с тех пор в ее ряды вступили уже более 260 тысяч школьников.

Первый Всероссийский юнармейский форум был приурочен к Дню защитника отечества в 2018 году. Торжественное мероприятие 23 февраля открыл лично глава российского оборонного ведомства. Обращаясь к юным патриотам Шойгу заявил, что Юнармия была создана для того, чтобы новые поколения россиян знали о подвигах своих дедов, ценили их и гордились ими.