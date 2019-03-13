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15:02   13 Марта 2019
Россия

Беглов провел совещание с главврачами поликлиник Петербурга

Беглов провел совещание с главврачами поликлиник Петербурга

Врио губернатора Петербурга в среду посетил 37-ю поликлинику, где встретился с главврачами городских больниц. В лечебном заведении внедрен проект «Бережливая поликлиника».

Беглов уверен, что инициативу надо распространить на больницы для взрослых. Программа поможет быстрому выздоровлению петербуржцев.

Руководство поликлиники рассказало врио губернатора, что благодаря проекту регистратура стала работать в четыре раза быстрее. Качественно улучшились и другие показатели.

Беглов посетил «кабинет здорового ребенка». Комната больше похожа на игровую, чем на медицинское помещение.

В рамках федеральной программы президента РФ «Десятилетие детства» в поликлинику поступило новейшее оборудование общей стоимостью более семи миллионов рублей. В 2019 году планируется купить техники еще на 37 миллионов.

Программа «Бережливая поликлиника» — общий проект Минздрава РФ и корпорации Росатом. Иницатива оптимизирует работу медучреждений, в том числе, снизит время пребывания пациентов в больнице и упростит запись к врачу.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #беглов #бережливая поликлиника

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