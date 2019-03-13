СФ разрешил лицам предпенсионного возраста получать алименты по нетрудоспособности 

Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации 13 марта одобрила закон, предусматривающий для нуждающихся в помощи женщин (от 55 лет) и мужчин (от 60 лет) получение алиментов. Сообщается, что речь идет о поправках в 169 статью Семейного кодекса РФ.

По закону, нетрудоспособные совершеннолетние граждане, которые нуждаются в помощи, а также нуждающиеся в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, имеют право на получение алиментов. Это право теперь распространяется также на лица, которые достигли 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Российский президент Владимир Путин в октябре прошлого года подписал пенсионный указ, направленный на поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). Первая версия законопроекта предполагала повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, однако президент посчитал это несправедливым, и теперь инициатива предусматривает повышение для всех на пять лет.

Авторы законопроекта, учитывая предложения российского президента, ввели еще несколько мер в целях смягчения решения. Речь идет о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей, а также о защите лиц предпенсионного возраста, которая включает повышение пособия по безработице и наказание работодателей за увольнение сотрудников перед их выходом на пенсию.

Ранее стало известно, что российское правительство намерено проиндексировать пенсии в текущем году на 7%, обеспечив таким образом рост в реальном выражении при инфляции выше прогнозируемой. Также сообщалось, что бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции. Для этого власти увеличат объем трансферта Пенсионного фонда.