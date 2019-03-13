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15:27   13 Марта 2019
Россия

СФ разрешил лицам предпенсионного возраста получать алименты по нетрудоспособности 

СФ разрешил лицам предпенсионного возраста получать алименты по нетрудоспособности 

Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации 13 марта одобрила закон, предусматривающий для нуждающихся в помощи женщин (от 55 лет) и мужчин (от 60 лет) получение алиментов. Сообщается, что речь идет о поправках в 169 статью Семейного кодекса РФ.

По закону, нетрудоспособные совершеннолетние граждане, которые нуждаются в помощи, а также нуждающиеся в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, имеют право на получение алиментов. Это право теперь распространяется также на лица, которые достигли 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 

Российский президент Владимир Путин в октябре прошлого года подписал пенсионный указ, направленный на поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). Первая версия законопроекта предполагала повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, однако президент посчитал это несправедливым, и теперь инициатива предусматривает повышение для всех на пять лет. 

Авторы законопроекта, учитывая предложения российского президента, ввели еще несколько мер в целях смягчения решения. Речь идет о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей, а также о защите лиц предпенсионного возраста, которая включает повышение пособия по безработице и наказание работодателей за увольнение сотрудников перед их выходом на пенсию. 

Ранее стало известно, что российское правительство намерено проиндексировать пенсии в текущем году на 7%, обеспечив таким образом рост в реальном выражении при инфляции выше прогнозируемой. Также сообщалось, что бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции. Для этого власти увеличат объем трансферта Пенсионного фонда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #пенсионный возраст #пенсионный законопроект #нетрудоспосбные граждане #право на алименты

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