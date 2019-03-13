Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ отреставрируют до мая

Столичный мэр Сергей Собянин в среду, 13 марта, осмотрел исторические павильоны и архитектурные объекты Выставки достижений народного хозяйства. Глава Москвы поручил отреставрировать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» до мая.

«Задача — до конца апреля работы завершить», — сказал Собянин​​​.

Комплексная реставрация двух самых крупных на ВДНХ фонтанов продолжается с октября 2018 года. Фонтаны реставрируют впервые за 65 лет эксплуатации. Согласно материалам мэрии, «Дружба народов» и «Каменный цветок» создали в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе.

Реставраторы обновляют золотые фигуры 16 девушек, которые символизируют республики СССР, одетых в национальные костюмы и держащих различные фрукты или растения. Специалистам потребовалось порядка пяти килограммов сусального золота.

фонтан "Дружба народов" и фантастическая ночь в Москве. Сказочных снов, город ????✨ pic.twitter.com/aFobLr2DaX — Москва Онлайн (@MSK_Online) August 17, 2016

Центральное место в композиции фонтана «Каменный цветок» занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. Реставраторы воссоздают скульптурные элементы, расчищают гранитную облицовку и постамент от загрязнений, восполняют некоторых утраченные детали.