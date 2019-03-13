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14:49   13 Марта 2019
Россия

Школьник из Ленобласти спас провалившуюся под лед одноклассницу

Школьник из Ленобласти спас провалившуюся под лед одноклассницу

Десятилетний мальчик в Ленинградской области вытащил провалившуюся под лед одноклассницу. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился 26 февраля в деревне Горбунки Ломоносовского района. Ребенок провалился под лед на реке Стрелка. Крики о помощи первым услышал одноклассник девочки — ученик 3 «Б» класса Ломоносовской школы №3.

Мальчик смог найти участок толстого льда, подполз по-пластунски к краю полыньи, в которой тонула одноклассница, и протянул ей руки. По его словам, он не думал о страхе в тот момент. Мальчик не мог остаться в стороне, услышав крики девочки. 

11 марта на расширенном информационном совещании руководители Ломоносовского района наградили храброго школьника благодарственным письмом.

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Автор: Арсений Аскольский

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