Обряд освящения ракеты «Союз» перед пуском на МКС решили перенести

Обряд освящения ракеты «Союз-ФГ», которая должна 14 марта запустить к Международной космической станции корабль «Союз МС-12» с экипажем из трех человек на борту, перенесли на сутки. Об этом сообщает в среду, 13 марта РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что комплексные испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ» провели два раза после обнаружения ошибок в системах. Вторые из них прошли успешно.

Планируется, что аппарат доставить экипаж в новом составе на Международную космическую станцию. Собеседник агентства уточнил, что при имитации полета, проходящей вплоть до отделения космического корабля, были замечены сбои в работе отдельных ракеты.