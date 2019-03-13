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14:52   13 Марта 2019
Весь мир

Молдавия закрыла воздушное пространство для полетов Boeing 737 MAX 8

Молдавия закрыла воздушное пространство для полетов Boeing 737 MAX 8

Молдавия запретила полеты Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX в своем воздушном пространстве после крушения в Эфиопии. Об этом сообщили в органах гражданской авиации страны.

Полеты этих моделей лайнеров приостановили с 10.00 (13.00 мск) 13 марта. Запрещены полеты как для самолетов молдавских авиакомпаний, так и иностранных, рейсы которых осуществляются над территорией республики.

Распоряжение призвано обеспечить безопасность пассажиров, экипажей воздушных судов и населения Молдавии.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, рухнул рядом с эфиопском городом Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек — граждане 35 стран. В частности, трое россиян. За несколько месяцев до этого крушение потерпел Boeing этой же модели вблизи берегов Индонезии.

Молдавия закрыла воздушное пространство для полетов Boeing 737 MAX 8

После катастрофы в Эфиопии ряд стран и авиакомпаний, включая российскую S7, приняли решение приостановить использование Boeing 737 Max 8.

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Автор: Виктория Разумовская
#молдавия #авиация #boeing 737 max 8

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