Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что сотрудниками ведомства было произведено задержание за попытку незаконной продажи радиоактивного материала урана.

По информации пресс-службы, двух граждан Грузии задержали в результате специальной операции в городе Кобулети, который расположен на побережье Черного моря. Известно, что лица попытались продать радиоактивный материал уран за 2,8 миллиона долларов. Этот факт был установлен следствием.

В ведомстве заявили, что после обыска у мужчин изъяли материал, который впоследствии передали для проведения экспертизы. Согласно отчету экспертизы, материал весит чуть более 40 грамм и содержит радиоактивный изотоп «уран -238», принадлежащий категории радиоактивных веществ. Сотрудники ведомства подчеркнули, что вещество представляет угрозу жизни и здоровью людей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами». Статья предусматривает лишение свободы обвиняемым на срок от пяти до 10 лет.