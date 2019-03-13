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14:43   13 Марта 2019
Весь мир

Афганские силовики уничтожили главу смертников подразделения «Аль-Каиды»*

Афганские силовики уничтожили главу смертников подразделения «Аль-Каиды»*

Министерство обороны Афганистана заявило о ликвидации 31 члена террористической группировки «Аль-Каида»*, среди которых также были девять террористов-смертников и их руководитель.

«В результате авиаудара по военной базе индийской ветви «Аль-Каиды»* в районе Гиро провинции Газни был ликвидирован 31 боевик», — указано в сообщении.

В республике долгое время длится противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*. Они захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в Афганистане действуют террористические организации «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и другие группировки, которые связаны с аналогичными движениями в Пакистане и государствах Центральной Азии.

Национальные структуры обороны и безопасности республики работают над противодействием терроризму на всей территории страны.

* «Аль-Каида», «Исламское государство» или ИГ, а также «Талибан» или талибы  — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#терроризм #боевики #афганистан #аль-каида

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