Афганские силовики уничтожили главу смертников подразделения «Аль-Каиды»*

Министерство обороны Афганистана заявило о ликвидации 31 члена террористической группировки «Аль-Каида»*, среди которых также были девять террористов-смертников и их руководитель.

«В результате авиаудара по военной базе индийской ветви «Аль-Каиды»* в районе Гиро провинции Газни был ликвидирован 31 боевик», — указано в сообщении.

В республике долгое время длится противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*. Они захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в Афганистане действуют террористические организации «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и другие группировки, которые связаны с аналогичными движениями в Пакистане и государствах Центральной Азии.

Национальные структуры обороны и безопасности республики работают над противодействием терроризму на всей территории страны.

* «Аль-Каида», «Исламское государство» или ИГ, а также «Талибан» или талибы — террористические организации, запрещены на территории России.