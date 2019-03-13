Совфед одобрил закон о борьбе с информацией, порочащей госсимволы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о блокировке в сети информации, оскорбляющей государственные символы, общество и институты власти РФ.

Обнаружив такую информацию, генеральный прокурор или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор. Организация уведомляет провайдера, а тот — владельца сайта. Последний должен удалить информацию, порочащую государственные символы. В противном случае его портал блокируется по решению РКН.

За нарушение закона предусматривается штраф до 300 тысяч рублей и административный арест. Поправки вносятся в статью 20.1 КоАП о мелком хулиганстве.

От 30 до 100 тысяч обяжут выплатить физическое лицо, распространявшее оскорбительные материалы. При повторном нарушении сумма увеличится в два раза, а при последующих составит 300 тысяч рублей. В двух последних случаях нарушителя могут арестовать на 15 суток.