Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

Государственная нефтяная компания Венесуэлы вновь начала отгружать нефть во всех портах страны сразу после того, как было восстановлено энергоснабжение.

Об этом в среду, ссылаясь на собственные источники, сообщает агентство Bloomberg.

«PDVSA возобновила погрузки нефти на танкеры во всех портах страны после возобновления электроснабжения», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Напомним: энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта в результате аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури», после которой без света осталась большая часть территории страны. По мнению национальной корпорации Corpoelec, авария на ГЭС стала результатом диверсии извне и является эпизодом в энергетической войне, ведущейся против Венесуэлы.