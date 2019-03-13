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14:46   13 Марта 2019
Весь мир

Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

Государственная нефтяная компания Венесуэлы вновь начала отгружать нефть во всех портах страны сразу после того, как было восстановлено энергоснабжение.

Об этом в среду, ссылаясь на собственные источники, сообщает агентство Bloomberg.

«PDVSA возобновила погрузки нефти на танкеры во всех портах страны после возобновления электроснабжения», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Напомним: энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта в результате аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури», после которой без света осталась большая часть территории страны.  По мнению национальной корпорации Corpoelec, авария на ГЭС стала результатом диверсии извне и является эпизодом в энергетической войне, ведущейся против Венесуэлы.

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Автор: Александр Люблинский
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