Бахрейн приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Бахрейн вслед за рядом других стран закрыл воздушное пространство для лайнеров Boeing 737 MAX 8. Решение принято в связи с крушением самолета этого типа в Эфиопии.

Об этом сообщает местная газета «Аль-Айям» со ссылкой на министра министр транспорта и связи Бахрейна Кемаля Ахмеда. Он отметил, что Boeing 737 MAX 8 запретили посадку в международном аэропорту королевства.

По словам министра, на данный момент ни одна из зарегистрированных в Бахрейне авиакомпаний не использует лайнеры этого типа. При этом ранее одна из бахрейнских компаний отказалась от их использования по личной инициативе.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром, 10 марта. На борту судна находились 157 человек — представители 35 стран, включая троих россиян. Выживших в авиакатастрофе нет.

Это вторая катастрофа с самолетами такого типа за пять месяцев: в октябре Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал возле Джакарты. Погибли 189 человек. Страны и авиакомпании друг за другом отказываются эксплуатировать самолет.