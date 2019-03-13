Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

 Началову ввели в искусственную кому

Началову ввели в искусственную кому

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

 Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента

Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента
Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

 Началову ввели в искусственную кому

Началову ввели в искусственную кому

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

 Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента

Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента
14:28   13 Марта 2019
Весь мир

Бахрейн приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Бахрейн приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Бахрейн вслед за рядом других стран закрыл воздушное пространство для лайнеров Boeing 737 MAX 8. Решение принято в связи с крушением самолета этого типа в Эфиопии.

Об этом сообщает местная газета «Аль-Айям» со ссылкой на министра министр транспорта и связи Бахрейна Кемаля Ахмеда. Он отметил, что Boeing 737 MAX 8 запретили посадку в международном аэропорту королевства.

По словам министра, на данный момент ни одна из зарегистрированных в Бахрейне авиакомпаний не использует лайнеры этого типа. При этом ранее одна из бахрейнских компаний отказалась от их использования по личной инициативе.

Бахрейн приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром, 10 марта. На борту судна находились 157 человек — представители 35 стран, включая троих россиян. Выживших в авиакатастрофе нет.

Это вторая катастрофа с самолетами такого типа за пять месяцев: в октябре Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал возле Джакарты. Погибли 189 человек. Страны и авиакомпании друг за другом отказываются эксплуатировать самолет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#авиакатастрофа #бахрейн #эфиопия #boeing 737 max 8

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...