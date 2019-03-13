МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

Минэкономразвития РФ подсчитало, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) перестало влиять на инфляцию. В феврале рост цен снизился, следует из доклада министерства.

Как следует из документа, в прошлом месяце темпы роста цен вернулись к уровню 2018 года. Инфляция снизилась с 1% в январе до 0,4% в феврале.

Почти в два раза замедлились темпы роста на непродовольственные товары. Заметнее всего это отразилось на стоимости автомобилей, телевизоров и средств связи.

Благодаря коррекции цен на мясо птицы, сахар и яйца также удалось снизить темпы инфляции. Подорожание овощей наоборот спровоцировало ускорение инфляции, отмечается в докладе.