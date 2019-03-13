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14:16   13 Марта 2019
Россия

МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

Минэкономразвития РФ подсчитало, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) перестало влиять на инфляцию. В феврале рост цен снизился, следует из доклада министерства.

Как следует из документа, в прошлом месяце темпы роста цен вернулись к уровню 2018 года. Инфляция снизилась с 1% в январе до 0,4% в феврале. 

Почти в два раза замедлились темпы роста на непродовольственные товары. Заметнее всего это отразилось на стоимости автомобилей, телевизоров и средств связи.

Благодаря коррекции цен на мясо птицы, сахар и яйца также удалось снизить темпы инфляции. Подорожание овощей наоборот спровоцировало ускорение инфляции, отмечается в докладе.

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Автор: Павел Никифоров
#минэкономразвития #инфляция #ндс

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