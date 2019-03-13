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14:24   13 Марта 2019
Весь мир

Совфед одобрил закон о штрафах за фейковые новости

Совфед одобрил закон о штрафах за фейковые новости

Совет Федерации одобрил в ходе заседания в среду, 13 марта закон об ответственности за распространение недостоверной информации. Ранее данный документ внесли в Госдуму РФ сенаторы Андрей Клишас и Людмила Боковая, а также депутат Дмитрий Вяткин.

За распространение недостоверных данных, которое может причинить вред жизни или здоровью граждан, а также может привести к нарушению общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, вводится штраф для физлиц в размере от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой». Должностные лица могут получить за это штраф от 60 до 200 тысяч рублей, юридические лица - штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Обо всех случаях заведения дел об указанных административных правонарушениях в течение суток необходимо будет уведомлять сотрудников прокуратуры.

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Автор: Олег Королев
#россия #совфед #фейковые новости

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