Сенаторы одобрили обналичивание средств с анонимных карт

Совет федерации 13 марта одобрил законопроект, разрешающий снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт с прохождением упрощенной индентификации. Лимит выдачи в день составляет пять тысяч рублей. В месяц держатель сможет получить не более 40 тысяч рублей наличными.

Также проект закона запрещает оператору переводить электронные средства, если остаток на счете в любой момент превышает 60 тысяч рублей или общая сумма переводимых средств на анонимной карте и интернет-кошельке составила более 200 тысяч рублей за месяц.

В число операторов электронных денежных средств на данный момент входит 91 организация. Среди них 65 финансовых учреждений.

Адвокаты, нотариусы и другие лица, которые оказывают юридические или бухгалтерские услуги, при выполнении поручений клиента об операциях со средствами или иным имуществом должны придерживаться новых правил. На них распространяются требования по идентификации клиента, его представителя или бенефициарных владельцев, то есть тех, кто прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают на него существенное влияние.