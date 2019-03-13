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14:25   13 Марта 2019
Россия

ЗакС Петербурга разрешило волонтерам помогать реставрации культурных объектов

ЗакС Петербурга разрешило волонтерам помогать реставрации культурных объектов

Депутаты Петербурга поддержали законодательную инициативу, которая разрешает волонтерам участвовать в работе по сохранению культурных объектов. Сообщается, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении 13 марта в ходе заседания законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На пресс-конференции по результатам заседания спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что реставрировать объекты культурного наследия должны только профессионалы, имеющие специальные знания, навыки и умения. Однако если волонтеры желают помочь профессионалам безусловно, им стоит разрешить это сделать. 

На сегодняшний день законодательство гласит, что лица, допускаемые к работе по сохранению культурных объектов, должны иметь необходимые лицензии. Но при этом среди работ есть те, которые не требуют высокого уровня специальных знаний и квалификации. Это касается уборки территории, очистки постаментов и работы с информационными щитами.

Один из авторов инициативы парламентарий Денис Четырбок отметил, что согласно закону работа добровольцев при их допуске к реставрации будет проводится под присмотром опытных руководителей и высококвалифицированных наставников. 

«Привлечение волонтеров к реставрации объектов культурного наследия — это еще одна возможность для жителей Петербурга внести свой вклад в сохранение исторического центра города», — резюмировал сенатор. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #закс #общество #законодательное собрание #волонтеры #культурное наследие петербурга

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