ЗакС Петербурга разрешило волонтерам помогать реставрации культурных объектов

Депутаты Петербурга поддержали законодательную инициативу, которая разрешает волонтерам участвовать в работе по сохранению культурных объектов. Сообщается, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении 13 марта в ходе заседания законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На пресс-конференции по результатам заседания спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что реставрировать объекты культурного наследия должны только профессионалы, имеющие специальные знания, навыки и умения. Однако если волонтеры желают помочь профессионалам безусловно, им стоит разрешить это сделать.

На сегодняшний день законодательство гласит, что лица, допускаемые к работе по сохранению культурных объектов, должны иметь необходимые лицензии. Но при этом среди работ есть те, которые не требуют высокого уровня специальных знаний и квалификации. Это касается уборки территории, очистки постаментов и работы с информационными щитами.

Один из авторов инициативы парламентарий Денис Четырбок отметил, что согласно закону работа добровольцев при их допуске к реставрации будет проводится под присмотром опытных руководителей и высококвалифицированных наставников.