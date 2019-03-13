Один ребенок погиб и один пострадал при пожаре в многоэтажке под Хабаровском

При пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре погиб мальчик 2015 года рождения, его 13-летняя сестра находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в среду сообщает Главное управление МЧС РФ по Хабаровскому краю, отмечая, что трагедия произошла в поселке Менделеева. Пожарные для того, чтобы попасть в горящую квартиру, где были заперты дети, вскрыли двери при помощи бензореза.

«Звеном газодымозащитной службы в ходе разведки в четырехкомнатной квартире были обнаружены двое детей 2015 и 2005 годов рождения без признаков жизни. Их вынесли с места пожара и передали бригадам скорой помощи. Оба ребенка в тяжелом состоянии были госпитализированы в краевую больницу города», - говорится в сообщении.

Позже из больницы сообщили о смерти младшего мальчика, а также, что состояние 13-летней девочки оценивается медиками, как тяжелое.

Также в спасательном ведомстве рассказали, что возгорание в квартире распространилось по площади три квадратных метров – в одной из комнат четырехкомнатной квартиры горели вещи и мебель. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

Причины возгорания к настоящему моменту не называются. Следователи и дознаватели опрашивают свидетелей и проводя сбор материалов для пожарно-технической экспертизы.

В квартире, по предварительным данным проживала благополучная семья с тремя детьми. В момент пожара 13-летняя девочка и 3-летний мальчик находились в квартире одни.