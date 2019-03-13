Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

 Два офиса «черных коллекторов» обыскали в Петербурге

Два офиса «черных коллекторов» обыскали в Петербурге
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Турция после авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты Boeing 737 MAX

Турция после авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты Boeing 737 MAX

 Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю
МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

МЭР заявило, что повышение НДС перестало влиять на инфляцию

 Два офиса «черных коллекторов» обыскали в Петербурге

Два офиса «черных коллекторов» обыскали в Петербурге
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Турция после авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты Boeing 737 MAX

Турция после авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты Boeing 737 MAX

 Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю
13:59   13 Марта 2019
Россия

Сенаторы дали хостелам два года на переезд

Сенаторы дали хостелам два года на переезд

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии «Политике Сегодня» рассказал о единственной поправке, которой сенаторы предлагают к законопроекту Госдумы о запрете на обустройство хостелов в жилых помещениях. По словам представителя верхней палаты российского парламента, коллеги из Госдумы поспешили с запретом.

«Вступление в силу данного федерального закона мы предлагаем с 1 января 2020 года. – сказал Рязанский. - Чтобы все, кто там трудятся, у кого есть семейные доходы на жизнь, не мгновенно бросили эту работу. Нынешняя редакция написана таким образом, что он вступает в силу через десять дней после подписания президентом. Это значит, что закон вступил бы в силу до конца марта, и вся структура не смогла бы отреагировать на требования закона».

Сенаторы дали хостелам два года на переезд

По оценке сенатора, сегодня в мини-отелях трудятся «несколько десятков тысяч человек». Запрет, убежден Рязанский, прежде всего, ударит по бизнесу в регионах страны, где многим непросто найти новую работу. Таким образом, Совфед частично поддержал законопроект коллег из нижней палаты парламента РФ, предоставив бизнесменам два года на адаптацию к новым требованиям.

Сенаторы дали хостелам два года на переезд

Вопрос компенсаций за неудобства жильцам от соседства с мини-гостиницами сенаторы не поднимали. Найти компромисс пытались в Госдуме, но отбросили идею, поставив во главу угла интересы жильцов.

«Первоначальная редакция была такой же жесткой и предусматривала поиск разрешительных механизмов, но в итоге в Госдуме пришли к более жесткому варианту. Мы согласны, что на первом месте должна быть благополучная и спокойная жизнь людей в квартирах. Они имеют на это полное право», - заключил Рязанский.

В городе на Неве, где работают около 300 хостелов, законопроект обеспокоил временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Градоначальник 12 марта попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко повременить с запретом. В Петербурге хостелы востребованы у иностранных туристов и также обеспечивают рабочие места. Беглов подчеркнул, что люди рискуют остаться без работы. Матвиенко пообещала учесть позицию Смольного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Григорий Рощин
#госдума #запрет #совет федерации #хостелы #миниотели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...