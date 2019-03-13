Сенаторы дали хостелам два года на переезд

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии «Политике Сегодня» рассказал о единственной поправке, которой сенаторы предлагают к законопроекту Госдумы о запрете на обустройство хостелов в жилых помещениях. По словам представителя верхней палаты российского парламента, коллеги из Госдумы поспешили с запретом.

«Вступление в силу данного федерального закона мы предлагаем с 1 января 2020 года. – сказал Рязанский. - Чтобы все, кто там трудятся, у кого есть семейные доходы на жизнь, не мгновенно бросили эту работу. Нынешняя редакция написана таким образом, что он вступает в силу через десять дней после подписания президентом. Это значит, что закон вступил бы в силу до конца марта, и вся структура не смогла бы отреагировать на требования закона».

По оценке сенатора, сегодня в мини-отелях трудятся «несколько десятков тысяч человек». Запрет, убежден Рязанский, прежде всего, ударит по бизнесу в регионах страны, где многим непросто найти новую работу. Таким образом, Совфед частично поддержал законопроект коллег из нижней палаты парламента РФ, предоставив бизнесменам два года на адаптацию к новым требованиям.

Вопрос компенсаций за неудобства жильцам от соседства с мини-гостиницами сенаторы не поднимали. Найти компромисс пытались в Госдуме, но отбросили идею, поставив во главу угла интересы жильцов.

«Первоначальная редакция была такой же жесткой и предусматривала поиск разрешительных механизмов, но в итоге в Госдуме пришли к более жесткому варианту. Мы согласны, что на первом месте должна быть благополучная и спокойная жизнь людей в квартирах. Они имеют на это полное право», - заключил Рязанский.

В городе на Неве, где работают около 300 хостелов, законопроект обеспокоил временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Градоначальник 12 марта попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко повременить с запретом. В Петербурге хостелы востребованы у иностранных туристов и также обеспечивают рабочие места. Беглов подчеркнул, что люди рискуют остаться без работы. Матвиенко пообещала учесть позицию Смольного.