Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Национальное ведомство гражданской авиации Таиланда решило на семь дней остановить полеты Boeing 737 MAХ 9. Власти страны сейчас ждут подробной информации о причинах катастрофы с самолетом предыдущей серии, Boeing Max 8, которая на выходных произошла в Эфиопии. Соответствующее заявление ведовства появилось в среду на его интернет-странице.

«В Таиланде не эксплуатируются самолеты Boeing серии Max 8, однако в связи с катастрофой в Эфиопии принято решение о временном прекращении полетов самолетов следующей серии, Boeing Max 9», — отмечается в сообщении.

Временное прекращение полетов распространяется на авиакомпанию-лоукостер Thai Lion Air, которая является единственным в стране перевозчиком, эксплуатирующим самолеты данного типа, подчеркивает ведомство.

В воскресенье, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, рухнул в Эфиопии. Жертвами трагедии стали 157 человек.

За последние полгода данная модель самолета разбивается во второй раз. В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в Яванское море. Трагедия унесла жизни 189 человек.