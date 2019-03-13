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 Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю
14:04   13 Марта 2019
Весь мир

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Национальное ведомство гражданской авиации Таиланда решило на семь дней остановить полеты Boeing 737 MAХ 9. Власти страны сейчас ждут подробной информации о причинах катастрофы с самолетом предыдущей серии, Boeing Max 8, которая на выходных произошла в Эфиопии. Соответствующее заявление ведовства появилось в среду на его интернет-странице.

«В Таиланде не эксплуатируются самолеты Boeing серии Max 8, однако в связи с катастрофой в Эфиопии принято решение о временном прекращении полетов самолетов следующей серии, Boeing Max 9», — отмечается в сообщении.

Таиланд остановил полеты Boeing 737 Max на неделю

Временное прекращение полетов распространяется на авиакомпанию-лоукостер Thai Lion Air, которая является единственным в стране перевозчиком, эксплуатирующим самолеты данного типа, подчеркивает ведомство.

В воскресенье, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, рухнул в Эфиопии. Жертвами трагедии стали 157 человек.

За последние полгода данная модель самолета разбивается во второй раз. В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в Яванское море. Трагедия унесла жизни 189 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #тайланд #эфиопия #boeing 737 max

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