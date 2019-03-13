Два офиса «черных коллекторов» нашли в Петербурге

Сотрудники МВД обнаружили два офиса «черных коллекторов». В каждом из помещений находилось примерно по 40 сотрудников, многие приехали из бывших республик Советского Союза.

Как рассказал заместитель главного судебного пристава Петербурга Игорь Исаков изданию «Петербургский дневник», компания, которую «накрыли» полицейские, работала по принципу айсберга. Ей руководила легальная организация.

Снять базу данных в первом офисе полицейским не удалось, потому что компьютеры по сигналу удалили информацию. Во втором помещении информации оказалось гораздо больше, ее анализируют специалисты, сообщил Исаков.

Следователи изъяли множество документов. В некоторых рассказывалось, как давить на клиентов и что делать при первом звонке. Коллектор обязан был применять все доступные способы взыскания, угрожать судом, который прошел бы за счет клиента, звонить на работу должнику и так далее.

Также полицейские нашли схему, согласно которой коллектор играл роль сотрудника прокуратуры, а также инструкции для сотрудников отдела кадров. Там говорится, что в среде коллекторов нет карьерного роста, отпуска и больничные не оплачиваются, а человек работает без оклада.

В отношении «черных коллекторов» могут возбудить дело по статье 210 УК РФ, заключил Исаков.