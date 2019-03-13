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13:59   13 Марта 2019
Россия

Испытания «Союза-ФГ» провели дважды из-за выявленных ошибок

Испытания «Союза-ФГ» провели дважды из-за выявленных ошибок

Комплексные тесты ракеты-носителя «Союз-ФГ» провели дважды из-за обнаружения ошибок в системах. Последние испытания закончились успешно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-комсической сфере.

Аппарат должен доставить новый экипаж на Международную космическую станцию. Собеседник отметил, что при вчерашней имитации полета, которая проходит вплоть до отделения космического корабля, выявили сбои в работе отдельных систем.

«В результате было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания, которые сегодня успешно завершились на Байконуре», — подчеркнул он.

Другой собеседник агентства сообщил о замене двух приборов, которые выдавали ошибку. 

Из-за заминки сместился график работ, однако старт «Союза» не перенесут. Источник отметил, что специально для таких случаев в расписании оставляют резервный день. 

Испытания «Союза-ФГ» провели дважды из-за выявления ошибок

12 марта ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» установили на стартовом столе космодрома Байконур. Старт аппарата назначен на 14 марта в 22.14 по московскому времени. Состыковка с МКС должна пройти 15 марта в 4.07 по московскому времени.

Состав экипажа корабля: россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и американка Кристина Кук. Космонавт и астронавт не попали на МКС из-за аварии ракеты носителя «Союз-ФГ».

Специалисты пробудут в космическом пространстве 203 дня, их возвращение на Землю запланировано на 3 октября. За время пребывания они примут грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнят выход в открытый космос и проведут научные эксперименты.

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Автор: Анна Манц
#космос #байконур #неисправность #союз

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