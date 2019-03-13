Ученые из МФТИ вернули в прошлое на долю секунду квантовый компьютер

Российские, американские и швейцарские ученые «нарушили» второй закон термодинамики, заставив компьютер вернуться на долю секунды в прошлое. Журнал Scientific Reports представил возможное проявление этого эффекта в реальном мире и выводы ученых.

По словам Гордея Лесовика из Московского Физхтеха в Долгопрудном, серия экспериментов направлена на нарушение второго начала термодинамики — закона физики, который тесно связан с различием между прошлым и будущим. По его словам, физики создали такое состоянии системы, «которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону».

Один из постулатов современной физики и космологии гласит, что время в нашей Вселенной движется только в одну сторону — из прошлого в будущее. Иными словам, «перемотать» время назад невозможно.

Принцип, который ученые называют «вторым законом термодинамики», нельзя разрушить. Считается, что он управляет жизнью всей Вселенной. Именно из-за него идею о «вечном двигателе» называют мечтой фантастов, которая никогда не станет реальностью.

Однако три года назад Лесовик вместе с коллегами обнаружили, что закон может нарушаться на квантовом уровне и фактически попытались доказать обратное. Это открыло дорогу для создания квантового аналога знаменитого «демона Максвелла» – гипотетического существа, сортирующего быстрые и медленные молекулы.

Позже физики из России удачно осуществили идею на практике. Они задумались о том, можно ли использовать удивительные свойства квантового мира и разбить демона Максвелла на несколько частей, которые будут разнесены на большие расстояния. Эту задачу ученые реализовали в конце 2018 года.

Лесовик отмечает, что в этих экспериментах они пытались ответить на вопрос, может ли время самопроизвольно обернуться вспять хотя бы для одной частицы, чьим поведением управляют законы квантовой физики.

Оказалось, что электрон имеет возможность спонтанно остаться в прошлом и вернуться в состояние, в котором он находился несколько мгновений назад. Отмечается, что эти события должны быть крайне редкими — примерно один раз за все время существования Вселенной, при этом время будет «перемотано» всего на 0,06 наносекунды назад.

Однако возможность такого нарушения физического закона позволила физикам провести операцию «вручную» при помощи облачного квантового компьютера фирмы IBM.

В скором времени Лесовик и его партнеры намерены разработать более эффективные алгоритмы «обращения времени». Ученые хотят, чтобы новые алгоритмы работали быстрее и позволили физикам манипулировать состоянием большего числа кубитов.