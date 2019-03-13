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13:38   13 Марта 2019
Россия

Минздрав предложил ставить диагноз «наркомания» без медосвидетельствования

Минздрав предложил ставить диагноз «наркомания» без медосвидетельствования

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение министерства здравоохранения, согласно которому постановка диагноза «наркомания» может проходить без медицинского освидетельствования. Данные об этом опубликовали на сайте правительства России.

«Предлагается… определить понятие больного наркоманией как лица, которому поставлен диагноз «наркомания», а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен такой диагноз», — указано в сообщении.

Согласно законодательству, нормы о постановке наркомании на основе процедуры не соответствуют федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Документ определяет понятия «заболевание», «состояние» и «медицинское освидетельствование».

Нормы не полностью учитывают отличие медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, а также ряда процедур, после которых устанавливают факт наличия или отсутствия диагноза.

Законопроект рассмотрят на заседании Кабинета министров.

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Автор: Анна Манц
#правительство #минздрав #наркомания #медосвидетельствование

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