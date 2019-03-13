Минтруд хочет освободить работодателей от бумажных справок

Работодатели в течение ближайших двух-трех лет будут избавлены от необходимости выдавать работникам бумажные справки для предоставления в госорганы.

Министерство труда планирует, что вся необходимая информация будет предоставляться непосредственно из баз налоговой службы и Пенсионного фонда.

Об этом в среду выступая на полях социального форума недели российского бизнеса заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

В частности, министр отметил, что в настоящее время граждане для получения разного вида пособий должны предоставить в государственные органы справки от работодателей об уровне доходов и тому подобном.

«Нам предстоит на основании тех данных, которые у нас есть о доходах в Пенсионном фонде, в налоговой службе с тем, чтобы освободить работодателей от предоставления этих дополнительных различных бумажных документов с тем, чтобы объективизировать процессы учета доходов», - добавил Топилин.

При этом он отметил, что в течение двух-трех лет планируется организовать работу по предоставлению услуг в электронном виде, а также наладить взаимодействие федеральных органов с исполнительной властью.