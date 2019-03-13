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13:17   13 Марта 2019
Россия

Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых домах

Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых домах

Совет Федерации в ходе заседания 13 марта отклонил закон, запрещающий предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях и многоквартирных сооружениях. Известно, что против закона проголосовал 151 парламентарий. Двое сенаторов высказались за, а воздержалось от голосования четверо. 

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому запрещается размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. Тогда за проект проголосовало 405 депутатов, воздержался один сенатор. Законопроект должен был защищать права граждан, проживающих рядом с хостелами. Документ Госдума рассматривала на протяжении четырех лет. 

Тогда в Минэкономиразвития подсчитали, что убыток для бизнеса от принятия такого закона составит около четырех миллиардов рублей. На что автор законопроекта глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ответила, что эти утверждения безосновательны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#совфед #общество #хостелы #запрет на размещение гостиниц #отклонили законопроект

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