Ливан после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

Генеральный директор гражданских авиаперевозок международного аэропорта Бейрута Мохаммад Шхаб в среду, 13 марта, сообщил, что Ливан после авиакатастрофы в Эфиопии запретил полеты Boeing 737 MAX. По его словам, самолетам этого типа запретили посадку в международном аэропорту имени Рафика Харири.

Global #Boeing737Max routes change from March 10 to March 13. #BOEING737MAX8 pic.twitter.com/HWvzBA4BTs

В воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек. В октябре 2018 года самолет этой модели индонезийской авиакомпании Lion Air упал около побережья острова Ява. Погибли 189 человек. Многие страны и авиакомпаний отказались эксплуатировать Boeing 737 Max 8 до получения информации о причинах случившегося.

NO-FLY ZONES: The latest restrictions on the #Boeing737Max https://t.co/yJZJ2njdBB pic.twitter.com/3bm7Tpxnl9