Венедиктов сообщил, что прощание с Малашенко могут сделать открытым

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что родственники погибшего в феврале медиаменеджера Игоря Малашенко планируют открытую церемонию прощания. Она состоится на Троекуровском кладбище, где он и будет похоронен.

Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, сооснователя телеканала НТВ нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Малашенко было 64 года. Во вторник стало известно, что суд в Испании выдал разрешение на транспортировку тела к месту захоронения.

«Все родственники, насколько я знаю, считают, что она (церемония — прим.ред.) должна быть открытой», — заявил Венедиктов.

Конкретные даты главред «Эха Москвы» не озвучил, отметив, что все зависит от испанской стороны.

Игорь Малашенко — один из основателей телекомпании НТВ. В 1996 году медиаменеджер руководил избирательной компанией Бориса Ельцина, ставшего первым президентом РФ. Через 22 года Малашенко возглавил избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак, в 2018 году баллотировавшейся на пост президента.