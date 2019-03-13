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13:23   13 Марта 2019
Россия

«Аэрофлот» заплатит 260 миллионов рублей за редизайн сайта и приложений

«Аэрофлот» заплатит 260 миллионов рублей за редизайн сайта и приложений

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» готов заплатить порядка 260 миллионов рублей за обновление дизайна собственного сайта и мобильных приложений. Такая информация появилась на сайте госзакупок. 

После обновлений клиентам компании будет удобнее пользоваться личным кабинетом и участвовать в бонусной программе, уверены в «Аэрофлоте». При этом эксперты рассказали «360», что оплата по контактам слишком уж завышена.

Один из последних появившихся контрактов планируют заключить на выполнение работ по обновлению навигации и главной страницы сайта ПАО «Аэрофлот». Его начальная стоимость составит более 84,69 миллиона рублей. Авиакомпания собирается с помощью услуг специалистов изменить различные виджеты и обеспечить персонализацию баннеров на сайте.

«Аэрофлот» заплатит 260 миллионов рублей за редизайн сайта и приложений

Следующие два контракта стоимостью 18 и почти 82,89 миллиона рублей готовы заключить на редизайн раздела «Аэрофлот Бонус», а также личного кабинета в данной программе. Кроме обновления дизайна и оптимизации интерфейса, в личном кабинете хотят запустить корректный редирект на случай отключения мобильного сайта. 

Разработчик парковочного приложения ParkApp Евгений Либерман заявил каналу, что за редизайн практически любого сайта или приложения не берут сумм, предлагаемых «Аэрофлотом». Он отметил, что разработка нового мобильного приложения сложнее создания, потому цена на эту услугу выше. Однако все же она гораздо ниже предложенных авиакомпанией 74 миллионов рублей.

Генеральный директор креативной студии «Квотт» Алексей Бычков рассказал, что цена для заказа «непомерно завышена». Даже именитые российские студии запрашивают гораздо меньшие деньги за такие услуги, добавил он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #аэрофлот #госзакупки

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