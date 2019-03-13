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Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

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12:59   13 Марта 2019
Россия

Путин 13 марта встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Путин 13 марта встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 13 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент поучаствует в открытом совещании с постоянными членами Совет безопасности РФ, передает Федеральное агентство новостей.

«Еще много-много разных встреч», — добавил представитель Кремля.

Четверг, 14 марта, Путин посвятит съезду Российского союза промышленников и предпринимателей, продолжил Песков. Президент проведет заседание, послушает выступления участников, а после состоится небольшая дискуссия. Затем традиционно в закрытом режиме Владимир Путин встретится с членами бюро РСПП.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #совбез #общество #рспп

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