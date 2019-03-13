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13:02   13 Марта 2019
Россия

Минздрав хочет приравнять вейпы и системы нагревания табака к обычным сигаретам

Минздрав хочет приравнять вейпы и системы нагревания табака к обычным сигаретам

Заместитель главы министерства здравоохранения Олег Салагай указал, что новая антитабачная концепция ведомства приравнивает электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака, такие как IQOS и glo, к обычным сигаретам.

Термин «электронные средства доставки никотина» добавили почти во все пункты, которые связаны с ограничением на самые распространенные табачные изделия. Министерство опасается, что распространение ЭСДН приведет к эпидемии зависимости от никотина.

«Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково», — отметил замминистра.

Ранее ведомство внесло на рассмотрение правительства «Концепцию осуществления госполитики в области противодействия табаку». Проект рассчитан на период с 2019 по 2030 годы. Документ предполагает снижение потребления табака среди россиян до пяти процентов, а после 2050 года и вовсе выведение подобной продукции с рынка.

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Автор: Анна Манц
#минздрав #табак #сигареты #вейп

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