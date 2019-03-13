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13:02   13 Марта 2019
Россия

Расследование подготовки теракта на концерте Киркорова в Махачкале завершено

Расследование подготовки теракта на концерте Киркорова в Махачкале завершено

Следственное управление МВД РФ по Дагестану объявило о завершении расследования уголовного дела по факту организации теракта на концерте Филиппа Киркорова два года назад в Махачкале. В скором времени дело передадут в суд. Об этом 13 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий адвоката Исрафила Гададова одного из фигурантов дела Хидирнеби Казуева.

По его словам, в ближайшее время в суде в Ростове-на-Дону пройдет первое заседание по делу. В деле о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова фигурируют четверо обвиняемых, которые, вероятнее всего, предстанут перед судом. Адвокат отметил, что расследование дела уже окончено. Он сообщил, что обвиняемых изначально задержали еще в октябре 2017 года из-за обнаружения взрывного устройства. 

Также представитель пресс-службы МВД по Дагестану заявил, что в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова в производстве следственной части следственного управления МВД по Дагестану находится уголовное дело, которое было возбуждено в октябре 2017 года по статьям Террористический акт», «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ.

На данный момент молодые люди находятся под арестом и знакомятся с материалами уголовного дела, которое впоследствии будет передано в прокуратуру, а затем в суд. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#дагестан #уголовное дело #подготовка теракта #концерт киркорова #расследование дела

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