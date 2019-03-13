Наводнения в Мозамбике привели к гибели более 60 человек

Порядка 140 тысяч жителей Мозамбика пострадали в течение последних нескольких дней в результате проливных дождей и наводнений, при этом, про данным властей было разрушено порядка 6 тысяч здания и не менее 66 человек погибли.

Об этом в среду сообщает агентство France-Presse, отмечая, что стихийное бедствие обрушилось на центральную и северную часть Мозамбика.

«Власти ввели красный режим тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона Идай, который достигнет страны в четверг или пятницу», - приводит агентство слова официального представителя правительства Мозамбика Аны Комоноа.

Власти страны открыли 16 центров срочного размещения пострадавших в провинциях Тете и Замбезия. Кроме того, была объявлена эвакуация жителей прибрежных районов страны, по которым может прийтись удар приближающегося циклона. К настоящему моменту удар стихии уже нанес ущерб 100 тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий страны.

Напомним: ежегодно во время сезона дождей, который продолжается с октября по март, в Мозамбике гибнут люди. Например в 2015 году стихия унесла жизни 110 человек, и более 150 тысяч местных жителей пострадали от сезонных наводнений.