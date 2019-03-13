Мединский заявил, что киноиндустрия в РФ из-за пиратства теряет 70 миллиардов рублей ежегодно

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что отечественный кинопром из-за пиратов теряет в год от 40 до 70 миллиардов рублей.

Министр рассказал, что законодательство по борьбе с пиратством работает и приносит плоды. Тем не менее, большое количество пиратского контента в сети все равно вредит российской киноиндустрии. В год отрасль теряет до 70 миллиардов рублей.

Мединский сообщил, что Минкульт внес в Кабмине правки в закон «Об информации». Изменения помогут решить несколько проблем: сократят срок принятия решения судом; позволят правообладателям напрямую обращаться к провайдеру, чтобы тот удалил пиратский контент; уменьшат число анонимных сайтов.