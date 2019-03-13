Песков заявил, что разрыв Договора о дружбе не в интересах России и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разрыв договора о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве, очевидно, не в интересах народов России и Украины. Об этом сообщает ФАН.

Комментируя прекращение действия документа Песков отметил, что Договор в российско-украинских интересах, и его слом не в интересах народов.

«Это все равно, что стрелять себе в ногу», — отметил представитель Кремля.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной подписан 31 мая 1997 года​​​. Он прекращает действие по инициативе Киева 1 апреля 2019 года. Договор являлся основным документом российско-украинских отношений. Россия посчитала отказ Украины от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление.

Ранее Министерство иностранных дел РФ направило Украине ноту в связи с нарушением Договора о дружбе. В МИД отметили нарушение статьи 6, которая гласит, что стороны берут на себя обязательства «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны». Кроме того, недопускается, «чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны».

На просьбу журналистов прокомментировать заявление, Песков рекомендовал обратиться во внешнеполитическое ведомство. По его словам, Кремлю давать комментарии касательно заявления МИД неправильно.