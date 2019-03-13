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12:39   13 Марта 2019
Россия

Путин дал личные деньги на икону для храма ВС РФ

Путин дал личные деньги на икону для храма ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин выделил личные средства на главную икону храма Вооруженных сил РФ, переведя сумму, необходимую для ее изготовления. 

Напомним, ранее в ходе интервью газете вооруженных сил «Красная звезда» от архитектора храма Дмитрия Смирнова стало известно, что главной иконой в храме станет образ Спаса Нерукотворного и это будет центральная икона в церкви. Он также отметил, что Путин лично финансирует создание уникальных сооружений и иконы в храме. 

«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных сил», — прокомментировал Песков, отвечая на вопросы журналистов. 

Также Песков напомнил, что президент приехал на церемонию закладки камня храма. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента РФ, Путин не может оставаться равнодушным к этому процессу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#путин #политика #храм #вклад президента

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