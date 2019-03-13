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12:47   13 Марта 2019
Россия

Кремль пока детально не знакомился с инициативой МВД по работе со сложными подростками

Кремль пока детально не знакомился с инициативой МВД по работе со сложными подростками

Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову в среду, 13 марта, напомнили, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял о создании министерством внутренних дел группы по работе со сложными подростками, которых отследят через соцсети и направят в военно-патриотические лагеря. Журналисты спросили, как в Кремле оценили инициативу МВД и привлекут ли Юнармию, передает Федеральное агентство новостей.

«Юнармия, собственно, расширяется», — ответил Песков.

Кремль пока детально не знакомился с инициативой МВД по работе со сложными подростками

По его словам, становится больше членов всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения. Юнармия активно работает в самых различных сферах жизни детей и молодежи, поэтому корпус организации постоянно растет. Песков считает вполне естественным, что Юнармия охватывает вниманием подростков.

«Но что касается деталей этой инициативы, я, к сожалению, ничего не могу добавить, я просто не располагаю информацией», — резюмировал представитель Кремля.  

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #патрушев #юнармия

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