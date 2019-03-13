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12:25   13 Марта 2019
Россия

Кремль считает закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

Кремль считает закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ФАН, что в Кремле закон о борьбе с фейковыми новостями считают весьма продуманным.

Представитель Кремля сообщил, что любой законопроект проходит стадию согласования с правозащитниками. Касаемо предложения о борьбе с фейковыми новостями Песков предложил дождаться, пока текст поступит президенту РФ Владимиру Путину. Тогда глава государства заявит о позиции, пояснил пресс-секретарь.

Песков не стал загадывать, может ли Путин не подписать документ, потому что законопроект достаточно продуман, а работа над ним ведется давно. Он напомнил, что борьбой с фейковыми новостями достаточно жестко занимаются в Европе, поэтому нужно ввести аналогичную практику и в России.

Кремль считает закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

Законопроект запрещает распространение недостоверной информации, которая подается как настоящая и угрожает жизни и здоровью человека. При нарушении норм закона сетевым зарегистрированным изданием генпрокурор РФ или его помощники обращаются в РКН с требованием ограничить доступ к этому ресурсу.

Далее Роскомнадзор уведомляет редакцию издания с просьбой удалить фейковую публикацию. Если администрация портала этого не сделала, РКН отправляет уведомление провайдерам, которые должны ограничить доступ к сайту.

Кремль считает закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

Закон не коснется сайтов-агрегаторов.

За распространение фейков предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей.

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Автор: Павел Никифоров
#песков #кремль #фейки

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