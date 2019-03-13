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12:43   13 Марта 2019
Россия

Walt Disney выиграл суд у онлайн-кинотеатра «AYYO»

Walt Disney выиграл суд у онлайн-кинотеатра «AYYO»

Согласно решению арбитражного суда Москвы, онлайн-кинотеатр «AYYO», которым владеет люксембургская компания Ayyo S.A.R.L., должен заплатить более 12 миллионов рублей российскому подразделению Walt Disney — ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель истца объяснил, что подразделение Walt Disney потребовало от ответчика погашения задолженности по лицензионному договору и неустойку. Предмет соглашения — множество кинолент и мультипликационных фильмов.

«Это крупная библиотека произведений, которые ответчик вправе показывать на своем ресурсе — онлайн-кинотеатре», — сказал он.

За использование произведений предусматривается вознаграждение, то есть минимальная фиксированная и зависящая от числа просмотров суммы. Представитель люксембургской компании не явился на заседание, хотя получил извещение, отметил суд.

Судебный орган полностью удовлетворил иск и взыскал с онлайн-кинотеатра порядка шести миллионов рублей долга по вознаграждению и свыше шести в качестве неустойки за нарушение договора. Решение вступит в полную силу спустя месяц, если не вторая сторона не подаст апелляцию.

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Автор: Анна Манц
#суд #disney #дисней #онлайн-кинотеатр #ayyo

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