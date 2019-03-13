Песков назвал голословным обвинение во вмешательстве в выборы в Индонезии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Индонезии. Его слова передал корреспондент ФАН.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что глава индонезийского избиркома обвинил «китайских и российских хакеров» в атаке на базу данных избирателей. Сделали они это, чтобы повлиять на выборы президента Индонезии.

Представитель Кремля вновь подчеркнул, что российская сторона подобным не занимается и таких планов не вынашивает.

«Мы не любим, когда это делают с нами, и сами этого не делаем», — подчеркнул Песков.

Подобные обвинения он назвал голословными.