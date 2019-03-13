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12:32   13 Марта 2019
Россия

Visa и Mastercard приостановили сотрудничество с «Еврофинанс Моснарбанком»

Visa и Mastercard приостановили сотрудничество с «Еврофинанс Моснарбанком»

Платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка». Накануне Минфин США внес его в санкционный список.

Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Приостановка сотрудничества с банком вызвала блокировку карт Visa и MasterCard за границей и на территории России, в том числе ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка.

Штаб-квартира «Еврофинанс Моснарбанка» располагается в Москве. Он попал под американские санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в «черный список».

При этом ранее в банке заявили, что санкции никак не повлияют на его работу.

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Автор: Арсений Аскольский
#visa #mastercard #еврофинанс моснарбанк

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