Путин поучаствует в мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма и РФ
Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова в среду, 13 марта, спросили, планирует ли Владимир Путин посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ. Представитель Кремля ответил, если президент решит посетить Крым, тогда журналистов своевременно проинформируют, передает Федеральное агентство новостей.
«Сейчас рассматриваются разные варианты», — добавил Песков.
По его словам, пятилетие воссоединения крымского полуострова с РФ — важная дата для россиян. Владимир Путин поучаствует во всех соответствующих мероприятиях.
Я - на пятирублёвых монетах! Самый большой мост всегда у вас в кармане ;) #крымскиймост https://t.co/B9AAOtwhlR— Крымский мост (@Krymsky_bridge) March 12, 2019