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12:15   13 Марта 2019
Россия

Путин поучаствует в мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма и РФ

Путин поучаствует в мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма и РФ

Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова в среду, 13 марта, спросили, планирует ли Владимир Путин посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ. Представитель Кремля ответил, если президент решит посетить Крым, тогда журналистов своевременно проинформируют, передает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас рассматриваются разные варианты», — добавил Песков.

По его словам, пятилетие воссоединения крымского полуострова с РФ — важная дата для россиян. Владимир Путин поучаствует во всех соответствующих мероприятиях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #крым #песков #общество

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