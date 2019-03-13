Путин поучаствует в мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма и РФ

Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова в среду, 13 марта, спросили, планирует ли Владимир Путин посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ. Представитель Кремля ответил, если президент решит посетить Крым, тогда журналистов своевременно проинформируют, передает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас рассматриваются разные варианты», — добавил Песков.

По его словам, пятилетие воссоединения крымского полуострова с РФ — важная дата для россиян. Владимир Путин поучаствует во всех соответствующих мероприятиях.