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12:37   13 Марта 2019
Россия

Федеральная служба безопасности задержала подпольных торговцев оружием

Федеральная служба безопасности задержала подпольных торговцев оружием

Деятельность преступной группы, которая занималась незаконной торговлей оружием в 14 российских регионах, была пресечена в ходе совместной операции ФСБ и МВД России.

Об этом в среду, со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает РИА Новости. Отмечается, что группа занималась изготовлением и модернизацией гражданских образцов оружия и боевых аналогов для последующей продажи в российских регионах.

«Задержан организатор криминального бизнеса и его преступные связи в 14 регионах России», - сообщили в ведомстве.

В рамках дела силовики закрыли нелегальных оружейных мастерских и изъяли 95 «стволов» отечественного и иностранного производства, в том числе, как отмечается, 34 штуки самодельных стреляющих устройств, 41 револьверов и пистолетов, 19 винтовок и карабинов и пистолет-пулемет, а также свыше 500 заготовок для самодельных стреляющих устройств, глушители и более 3,5 тысяч разнообразных патронов.

В настоящее время возбуждается вопрос по возбуждению дел по уголовным статьям «незаконное изготовление оружия» и «Незаконный оборот оружия».

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Автор: Александр Люблинский
#фсб #мвд #оружие #торговля #изготовление

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