Голикова призвала усилить охрану труда на предприятиях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на соцфоруме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект», заявила, что самые травмоопасные сферы работы — это строительство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, а также сельское и лесное хозяйство.

По ее словам, сокращение травматизма начало замедляться. Голикова отметила, что несчастные случаи на производстве обусловлены низкой культурой безопасности труда, то есть человеческим фактором.

Вице-премьер считает, что необходимо поменять приоритеты с системы реагирования на систему предотвращения, внедряя методы активного выявления, оценки и снижения рисков до того момента, как ухудшится здоровье сотрудников или произойдет несчастный случай. По ее мнению, эта работа должна осуществляться всеми заинтересованными сторонами: государством, работодателями, работниками.

Она также напомнила, что с прошлого года действует подпрограмма «Безопасность труда» госпрограммы «Содействие занятости населения», которая предусматривает (до следующего года) формирование системы постоянного обучения охране труда на протяжении рабочей деятельности, а также контроль за результатами такого обучения. Реализация программы предполагает внедрение мер для предотвращения травматизма и ухудшения здоровья сотрудников.

Вице-премьер подчеркнула, что работодатели, создающие безопасные условия труда и предоставляющие средства индивидуальной защиты, получают льготы от Фонда социального страхования.