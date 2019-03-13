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12:05   13 Марта 2019
Россия

«Уральские авиалинии» не откажутся от покупки Boeing 737 Max 8

«Уральские авиалинии» не откажутся от покупки Boeing 737 Max 8

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не собирается отказываться от покупки 14 лайнеров Boeing 737 Max 8 после катастрофы с  аналогичным самолетом в Эфиопии 10 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиаперевозчика. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» и Boeing заключили контракт на поставку 14 новых самолетов Boeing 737 Mах 8. Лайнеры будут эксплуатироваться авиакомпанией на условиях операционной аренды.

«Планы как были, так и остаются в силе», — отметили в компании.

Поставка самолетов начнется в октябре 2019 года. О приостановках полетов Boeing 737 Max и его модификаций уже сообщили ряд государств. Компания Boeing, в свою очередь, заявила, что уверена в безопасности своей продукции, но понимает решение стран.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром, 10 марта. На борту судна находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #эфиопия #уральские авиалинии #boeing 737 max 8

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