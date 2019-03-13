Готовивший теракт на концерте Киркорова просил о допросе Галкина и Пугачевой

Согласно данным адвоката одного из обвиняемых в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова, фигурант дела просил о допросе самого эстрадного исполнителя, его бывшей супруги Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Также просит прекратить уголовное преследование в отношении него, так как от совершения преступления он отказался», — указано в материале.

Информацию предоставила защита Хидирнеби Казуева в лице адвоката Исрафила Гаданова. СМИ сообщали, что региональное МВД отказало в допросе, так как сочло просьбу попыткой затянуть следствие и уйти от ответственности.

Казуев утверждал, что планировал не теракт, а убийство певца. По его словам, в Москве к нему подошел Галкин и предложить убить Киркорова.

Следствие сообщало, что Казуев, Габибула Халдузов и Самир Ибрагимов примкнули к террористической группировке «Исламское государство»* и создали незаконное вооруженное формирование. Объединение хотело произвести террористический акт во время концерта Киркорова в Махачкале в 2017 году. Позже к ним присоединился Шамиль Магомедов, который приобрел вещества для создания взрывного устройства. Однако они отказались от выполнения задачи, потому что могло пострадать множество людей.

Ранее Гаданов сообщил, что следственное управление министерства внутренних дел по Дагестану завершило расследование и предъявило обвинения.

Директор артиста Геннадий Рыбак в беседе с РИА Новости и вовсе заявлял, что певец и его представители не знают об инциденте и прочитали о нем только вчера.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена на территории России.