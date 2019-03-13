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12:05   13 Марта 2019
Россия

РФ отказалась ограничить пролеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

РФ отказалась ограничить пролеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Россия не собирается ограничивать пролет самолетов Boeing 737 MAX 8 над своей территорией после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в органах управления воздушным движением.

«Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется», — заметил собеседник агентства. 

Ранее ряд различных авиакомпаний со всего мира решили временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Такие страны как Индия, Британия, Оман, Сингапур, Кувейт, и другие закрыли свое воздушное пространство для полетов этих моделей авиалайнеров. США и Канада отказались от данной меры.

РФ отказалась ограничить пролеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул в воскресенье, 10 марта в Эфиопии. Трагедия унесла жизни 157 человек.

За последние полгода самолет данной модели падает второй раз: в конце октября прошлого года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air потерпел крушение у берегов Яванского моря. Погибли все 189 человек, находящихся на борту.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #авиакатастрофа #boeing 737

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