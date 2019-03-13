Певица Юлия Началова находится в больнице в тяжелом состоянии

Российскую певицу Юлию Началову госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщила пиар-директор Юлии Анна Исаева.

Как пишет Ura.ru, представитель Началовой не подтвердила, действительно ли певица находится в реанимации и подключена к системе искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Началову доставили в больницу в Москве и подключили к аппарату. Певица больна диабетом и у нее резко повысился сахар. Врачи настояли на госпитализации.