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11:44   13 Марта 2019
Россия

Налоговые льготы для учреждений соцобслуживания в РФ продлят

Налоговые льготы для учреждений соцобслуживания в РФ продлят

Льготы по налогу на прибыль и добавленную стоимость продлят для негосударственных организаций социального обслуживания. Такая инициатива внесена Министерством труда в Министерство финансов РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на социальном форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект».

«Мы предполагаем, что такие льготы должны быть продлены на будущий период. Соответствующие предложения министерство труда внесло в Министерство финансов РФ», — заявила она.

Голикова подчеркнула, что в рамках национального проекта «Демография» предполагается нарастить долю негосударственных организаций соцобслуживания к концу 2024 года до 17,2%. В конце минувшего года доля таких учреждений составляла 10%.

Налоговые льготы для учреждений соцобслуживания в РФ продлят

По результатам прошлого года в России функционировало 1250 негосударственных организаций, которые занимаются оказанием социальных услуг, из их числа 940 являются социально ориентированными некоммерческими организациями.

В конце 2018 года Совфед одобрил закон, который сохраняет в РФ налоговые льготы для людей предпенсионного возраста. Документ был внесен президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #правительство #налоговые льготы

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