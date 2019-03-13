Налоговые льготы для учреждений соцобслуживания в РФ продлят

Льготы по налогу на прибыль и добавленную стоимость продлят для негосударственных организаций социального обслуживания. Такая инициатива внесена Министерством труда в Министерство финансов РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на социальном форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект».

«Мы предполагаем, что такие льготы должны быть продлены на будущий период. Соответствующие предложения министерство труда внесло в Министерство финансов РФ», — заявила она.

Голикова подчеркнула, что в рамках национального проекта «Демография» предполагается нарастить долю негосударственных организаций соцобслуживания к концу 2024 года до 17,2%. В конце минувшего года доля таких учреждений составляла 10%.

По результатам прошлого года в России функционировало 1250 негосударственных организаций, которые занимаются оказанием социальных услуг, из их числа 940 являются социально ориентированными некоммерческими организациями.

В конце 2018 года Совфед одобрил закон, который сохраняет в РФ налоговые льготы для людей предпенсионного возраста. Документ был внесен президентом России Владимиром Путиным.